FM2022 предсказал Холанну стать лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» в истории

Британские журналисты решили провести эксперимент и просимулировать пять сезонов Эрлинга Холанна в популярном компьютерном футбольном менеджере.

Результаты ошеломили создателей эксперимента. В своем дебютном сезоне норвежец забил потрясающие 47 голов в 34 матчах сезона, намного превзойдя достижение Мохамеда Салаха.

В следующие четыре года Холанн также забивал в АПЛ более 30 голов за сезон. Всего в 262 матчах норвежец отметился 296 раз и стал лучшим бомбардиром «Манчестер Сити» за всю историю.

Понятно, что подобной симуляции нельзя доверять в реальной жизни. Однако, известно, что некоторые тренеры ранее пользовались популярной игрой, чтобы получить больше информации об интересующих их футболистах.