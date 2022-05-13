Антонио об уходе Райса: «Не люблю никого убеждать, но хотел бы, чтобы он остался»

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио высказался по поводу возможного ухода из клуба полузащитника Деклана Райса.

«Я человек, который не любит никого убеждать что-либо делать. Что бы Дек ни захотел сделать, я буду рад за него. Я люблю его как игрока и как человека. В конце концов, его решение остается за ним», - сказал Антонио в интервью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Райсом интересуют несколько клубов АПЛ, в их числе «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне Райс провел в АПЛ 34 игры, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.