Агент Селюк: Из Яя Туре получится топ-тренер

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал журналистам о том, что думает по поводу тренерских талантов ивуарийского экс-игрока Яя Туре.

Селюк сказал Metaraitings.ru, что ивуариец уже работает с молодёжью «Тоттенхэма», так что ему уже пора войти в тренерский штаб основной команды. Агент отметил, что Туре был высококлассным футболистом и сейчас прекрасно разбирается в футболе, так что из африканца точно получится топ-тренер.

Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что ивуарийский экс-игрок может в следующем сезоне войти в тренерский штаб основной команды лондонского «Тоттенхэма».