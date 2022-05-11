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Тен Хаг назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

11 Мая 2022 • 11:16 Комментировать

24-летний хорватский латераль Борна Соса, который является игроком немецкого «Штуттгарта», имеет вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе. Об этом рапортует Focus.de.

В подписании флангового защитника заинтересован «Манчестер Юнайтед». Новый главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг является инициатором этой сделки.

Борна связан контрактными обязательствами со «Штуттгартом» до середины 2025 года. Его рыночная стоимость, согласно оценке Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Соса провел 27 поединков, в которых забил гол и отдал восемь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Борна Соса
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