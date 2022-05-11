Клопп оценил трансфер Холанна в «Манчестер Сити»

У наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа поинтересовались, как он относится к переходу норвежца Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». Накануне стороны официально оформили сделку.

«Классный футболист. Но «горожане» никогда не были командой, которая побеждала за счет одного игрока. У них особая тактика на поле.

Эрлинг – настоящий монстр. Это отличный трансфер для «Сити», - передает слова немецкого тренера Sky Sports.

Контракт Холанна с клубом из Манчестера рассчитан на пять лет. Его трансфер обошелся «Сити» в 250 миллионов евро.