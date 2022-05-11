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Лофтус-Чик: «Не воспринимаю внеплановую тренировку, как наказание»

11 Мая 2022 • 09:10 Комментировать

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик прокомментировал решение главного тренера клуба назначить дополнительную тренировку в воскресенье.

Наставник «Челси» Томас Тухель отменил выходной в воскресенье и назначил игрокам внеплановую тренировку после ничьей в матче с «Вулверхэмптоном».

«Я не думаю, что игроки восприняли это как наказание. Мы пришли и восстановились. Иногда лучше сделать так, если между двумя играми короткий перерыв», - сказал полузащитник.

«Челси» вел в матче с «волками» с преимуществом в два мяча, но упустил победу на последних минутах. Это позволило «Арсеналу» приблизиться к «синим» на расстояние одного очка в борьбе за третье место в чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рубен Лофтус-Чик
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