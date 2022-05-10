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«Ньюкасл» включился в борьбу за Коутиньо

10 Мая 2022 • 14:26 Комментировать

«Ньюкасл» включился в борьбу за полузащитника «Барселоны» Филиппо Коутиньо. Сейчас футболист находится в аренде в «Астон Вилле».

У Коутинью остается еще год по действующему контракту с каталонским клубом, но он уже дал понять, что не останется в «Барселоне» на следующий сезон.

Интерес к игроку проявляет «Астон Вилла», за которую он сейчас играет на правах аренды. «Вилла» уже попросила каталонцев снизить цену на игрока и получила согласие.

Однако, в дело вмешался «Ньюкасл», сообщает GOAL. «Сороки» намерены заплатить «Барселоне» первоначальную цену в 40 миллионов евро и переманить футболиста к себе.

В этом сезоне Коутиньо провел в АПЛ 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Барселона Филиппе Коутиньо Астон Вилла
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