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«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с помощником Эрика тен Хага

10 Мая 2022 • 12:29 Комментировать

Руководство «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о приглашении в команду Митчела ван дер Гага, который является помощником наставника «Аякса» Эрика тен Хага, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.  

Напомним, ранее сообщалось, что тен Хаг возглавит манкунианцев по окончании нынешнего сезона.

Ван дер Гагу 50 лет. В системе амстердамского клуба он работает с 2019 года. Ранене специалист был наставником таких клубов как «Эйндховен» и «Эксельсиор», также он тренировал в ряде португальских команд.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Митчелл ван дер Гааг Эрик тен Хаг
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