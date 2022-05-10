«Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры с помощником Эрика тен Хага

Руководство «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о приглашении в команду Митчела ван дер Гага, который является помощником наставника «Аякса» Эрика тен Хага, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что тен Хаг возглавит манкунианцев по окончании нынешнего сезона.

Ван дер Гагу 50 лет. В системе амстердамского клуба он работает с 2019 года. Ранене специалист был наставником таких клубов как «Эйндховен» и «Эксельсиор», также он тренировал в ряде португальских команд.