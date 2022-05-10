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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» в будущем видит Руни новым тренером «красных дьяволов»

10 Мая 2022 • 10:03 Комментировать

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Томаш Кушчак считает, что Уэйн Руни в будущем вполне может стать новым главным тренером манчестерской команды.

Кушчак сказал, что Руни очень умный человек, хоть это и не очень заметно по его внешнему виду. Экс-вратарь отметил, что приглашение Руни в будущем может стать для «Манчестер Юнайтед» перспективным вариантом. Поляк считает, что Сульшер достаточно неплохо себя проявил, так что и Руни должен будет выступить точно не хуже норвежца.

Напомним, что Уэйн Руни тренирует «Дерби Каунти». До этого в прессе ходили слухи о том, что экс-форвард «красных дьяволов» мог возглавить «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Манчестер Юнайтед Томаш Кушчак
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