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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ван Дейк: Мальдини — настоящая футбольная легенда

09 Мая 2022 • 11:30 Комментировать

Голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал журналистам о том, что думает по поводу экс-игрока «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини.

Ван Дейк заявил, что то уважение, которое он испытывает к итальянскому экс-футболисту, просто невозможно описать словами. Капитан «Ливерпуля» отметил, что Мальдини настоящая футбольная легенда. Голландец добавил, что до сих пор не может поверить, что Паоло столько времени играл за «Милан» и всю карьеру показывал высочайший уровень игры.

Напомним, что в этом сезоне Виргил ван Дейк провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Паоло Мальдини Виргил Ван Дейк
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