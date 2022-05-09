Ван Дейк: Мальдини — настоящая футбольная легенда

Голландский защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк рассказал журналистам о том, что думает по поводу экс-игрока «Милана» и сборной Италии Паоло Мальдини.

Ван Дейк заявил, что то уважение, которое он испытывает к итальянскому экс-футболисту, просто невозможно описать словами. Капитан «Ливерпуля» отметил, что Мальдини настоящая футбольная легенда. Голландец добавил, что до сих пор не может поверить, что Паоло столько времени играл за «Милан» и всю карьеру показывал высочайший уровень игры.

Напомним, что в этом сезоне Виргил ван Дейк провёл в английском чемпионате 33 матча, в которых отметился тремя забитыми мячами и одним ассистом.