«Брага» оценила Кармо в 40 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить 40 миллионов евро, если клуб хочет приобрести защитника Давида Кармо. Такую цену установили португальская «Брага».

Кармо перешел в «Брагу» в 2015 году, но дебютировал за первую команду только в 2020-м. С тех пор 22-летний игрок добился впечатляющих успехов на уровне чемпионата Португалии и привлек внимание многих европейских клубов.

«Юнайтед» летом планирует значительно обновить линию защиты, так как игра Гарри Магуайра вызывает вопросы, а Фил Джонс и Эрик Байи собираются покинуть команду в межсезонье.

В этом сезоне Кармо провел в чемпионате Португалии 11 матчей.