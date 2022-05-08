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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Россиянка Абдуллина завоевала золото чемпионата Англии

08 Мая 2022 • 16:32 Комментировать

Полузащитник лондонского «Челси» Алсу Абдуллина завоевала золотую медаль, став чемпионкой Англии.

Россиянка перешла в стан «пенсионеров» минувшей зимой. На её счету пять матчей в текущем чемпионате. Примечательно, что Алсу может удвоить свой успех, если 15 мая сумеет помочь команде обыграть «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии.

Пока же 21-летняя россиянка отмечает триумф в Английской премьер-лиге.

Второе место в женском чемпионате Англии заняли девушки из «Арсенала», «Манчестер Сити» расположился на третьем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Алсу Абдуллина
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