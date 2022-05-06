Сен-Максимен: «Мои слова были вырваны из контекста»

Полузащитник «Ньюкасла» Аллен Сен-Максимен заявил, что его слова об одноклубниках были вырваны из контекста французскими журналистами.

Ранее игрок дал интервью, в котором сказал, что его статистика могла бы быть лучше, если бы в команде был игрок, способный реализовывать его голевые передачи. Это вызвало неодобрение среди одноклубников футболиста.

Сен-Максимен поспешил заверить партнеров, что он был неправильно истолкован.

«Я никогда не говорил ничего плохого о своих товарищах по команде, я просто сказал, как сказал бы любой болельщик «Ньюкасла», что я с нетерпением жду, когда у нас будет еще лучшая команда, чтобы мы могли прогрессировать вместе, и что в результате я также мог прогрессировать индивидуально», - написал француз в своих соцсетях.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау также сообщил, что проведет беседу с игроками, потому что «крайне важно сохранять единство в команде».