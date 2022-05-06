«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за защитника франкфуртского «Айнтрахта» Эвана Н’Дика. Футболистом также интересуется «Ньюкасл».

Н’Дика считается одним из лучших молодых центральных защитников Бундеслиги. Однако, его нынешний контракт истекает в конце следующего сезона, и в немецком клубе готовы обсудить варианты продажи футболиста.

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, в летнее межсезонье планирует усилить состав и рассматривает Н’Дика, как футболиста, который может добавить конкуренции в центре обороны.

В этом сезоне защитник провел в Бундеслиге 30 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.