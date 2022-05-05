Полузащитник «Хоффенхайма» Кристоф Баумгартнер попал в сферу интересов «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед». Футболист рассматривает возможность ухода из немецкого клуба в летнее трансферное окно.

Контракт игрока с «Хоффенхаймом» рассчитан до 2025 года, но клуб, скорее всего, не будет удерживать игрока, сообщает SportBild. «Манчестер Юнайтед» находится в поиске креативного полузащитника, а временный тренер команды Ральф Рангник хорошо знаком с игроком сборной Австрии. Интерес к Баумгартнеру также проявляет «Ливерпуль».

В этом сезоне футболист провел в Бундеслиге 27 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.