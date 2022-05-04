Тен Хаг назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

Голландский специалист Эрик тен Хаг, который по окончании текущего сезона займет пост наставника «Манчестер Юнайтед», назвал свою очередную трансферную цель.

Как стало известно Tuttosport, тренер хочет видеть в составе «красных дьяволов» голландского защитника Дензела Дюмфриса. Тен Хаг намерен попросить руководство манкунианцев оформить трансфер латераля, за которым уже охотятся мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм».

В свою очередь «Интер» готов продать игрока. «Нерадзурри» оценивают Дензела в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 голландец сыграл 30 матчей в Серии А, забил пять мячей и отдал четыре ассиста.