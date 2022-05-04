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Тен Хаг назвал трансферную цель «Манчестер Юнайтед»

04 Мая 2022 • 18:13 Комментировать

Голландский специалист Эрик тен Хаг, который по окончании текущего сезона займет пост наставника «Манчестер Юнайтед», назвал свою очередную трансферную цель.

Как стало известно Tuttosport, тренер хочет видеть в составе «красных дьяволов» голландского защитника Дензела Дюмфриса. Тен Хаг намерен попросить руководство манкунианцев оформить трансфер латераля, за которым уже охотятся мюнхенская «Бавария» и лондонский «Тоттенхэм».

В свою очередь «Интер» готов продать игрока. «Нерадзурри» оценивают Дензела в 40 миллионов евро.

В сезоне-2021/2022 голландец сыграл 30 матчей в Серии А, забил пять мячей и отдал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Дензел Дюмфрис
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