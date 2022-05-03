Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» и «Манчестер Сити» отказались от идеи приобрести Райса

03 Мая 2022 • 23:29 Комментировать

«Челси» и «Манчестер Сити» отказалисьот идеи приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Оба клуба не устраивает цена на футболиста.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в летнее трансферное окно сделает упор на покупку игроков обороны, сообщает ESPN. Защитники Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, по всей видимости, покинут команду по окончании сезона.

«Манчестер Сити» не готов тратить более 100 миллионов евро на приобретение Райса, учитывая, что «горожане» в прошлом сезоне раскошелились на подобную сумму в отношении полузащитника Джека Грилиша.

Таким образом, в гонке за Райса лидером остается «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне игрок «Вест Хэма» провел в АПЛ 33 игры, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Мая
00:10 · Англия. Премьер-лига
Варан: «С нетерпением жду начала работы с тен Хагом»
03 Мая
23:48 · Англия. Премьер-лига
Три испанских клуба претендуют на Мату
23:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Сити» отказались от идеи приобрести Райса
22:55 · Англия. Премьер-лига
Оуэн назвал Ван Дейка лучшим защитником всех времён 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» проявил интерес к Соучеку
22:28 · Англия. Премьер-лига
Магуайр может вернуться в основу до окончания сезона
22:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 100 миллионов евро за Френки де Йонга и Депая
21:41 · Англия. Премьер-лига
Участие Мэддисона и Дьюсбери-Холла в матче с «Ромой» под вопросом
21:10 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ушел от вопроса по поводу чемпионского коридора для «Реала» 1
20:56 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» интересуется защитником «Брайтона» Кукурельей
20:49 · Англия. Премьер-лига
Два испанских защитника «Челси» хотят перейти в «Барселону»
20:33 · Англия. Премьер-лига
Родригес подписал новый контракт с «Бёрнли»
20:25 · Англия. Чемпионшип
«Борнмут» – «Ноттингем Форест»: составы, текстовая прямая трансляция и онлайн - 1:0
19:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вернёт Траоре «Вулверхэмптону»
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готовит последнюю попытку продлить контракт Нкетии
Все новости
Рекомендуем