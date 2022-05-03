«Челси» и «Манчестер Сити» отказались от идеи приобрести Райса

«Челси» и «Манчестер Сити» отказалисьот идеи приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Оба клуба не устраивает цена на футболиста.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель в летнее трансферное окно сделает упор на покупку игроков обороны, сообщает ESPN. Защитники Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, по всей видимости, покинут команду по окончании сезона.

«Манчестер Сити» не готов тратить более 100 миллионов евро на приобретение Райса, учитывая, что «горожане» в прошлом сезоне раскошелились на подобную сумму в отношении полузащитника Джека Грилиша.

Таким образом, в гонке за Райса лидером остается «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне игрок «Вест Хэма» провел в АПЛ 33 игры, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.