«Барселона» вернёт Траоре «Вулверхэмптону»

«Барселона» вернёт нападающего Адама Траоре «Вулверхэмптону». Форвард перешёл в каталонский клуб в зимнее трансферное окно на правах аренды.

«Барселона» не намерена выкупать трансфер футболиста, сообщает Marca. Игрок оценивается всего в 30 миллионов евро, но испанский клуб намерен вложить дополнительные средства в контракт другого нападающего – Усмана Дембеле. Таким образом, летом Траоре, вероятнее всего, вернется в «Вулверхэмптон».

В этом сезоне футболист провел в Ла Лиге 9 матчей и отдал 2 результативные передачи.