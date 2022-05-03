«Аякс» планирует приобрести Бергвейна

«Аякс» планирует приобрести нападающего «Тоттенхэма» Стевена Бергвейна. Футболист не попадает в основной состав «Тоттенхэма» и недавно заявил, что задумывается о трансфере.

Бергвейн стал получать меньше игрового времени после того, как зимой лондонский клуб приобрел Деяна Кулушевски. Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, скорее всего, не станет удерживать футболиста. Интерес к нему проявляет «Аякс», сообщает The Times.

В этом сезоне Бергвейн провел в АПЛ 22 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.