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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Риса Джеймса привлекает идея присоединиться к «Реалу»

03 Мая 2022 • 18:25 Комментировать

Защитника «Челси» Риса Джеймса привлекает идея присоединиться к «Реалу». Ранее мадридский клуб заявил об интересу к футболисту сборной Англии.

Интерес со стороны испанского клуба связан с нестабильной игрой Дани Карвахаля. Несмотря на то, что «Реал» выиграл Ла Лигу и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, форма ветерана мадридского клуба вызывала множество нареканий по ходу сезона.

Джеймс за последнее время стал не только одним из лидеров своего клуба, но и зарекомендовал себя одним из лучших правых защитников в мире. Также он заявил, что его привлекает перспектива перехода в испанский клуб, сообщает Defensa Central.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс
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