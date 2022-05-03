Защитника «Челси» Риса Джеймса привлекает идея присоединиться к «Реалу». Ранее мадридский клуб заявил об интересу к футболисту сборной Англии.

Интерес со стороны испанского клуба связан с нестабильной игрой Дани Карвахаля. Несмотря на то, что «Реал» выиграл Ла Лигу и продолжает борьбу в Лиге чемпионов, форма ветерана мадридского клуба вызывала множество нареканий по ходу сезона.

Джеймс за последнее время стал не только одним из лидеров своего клуба, но и зарекомендовал себя одним из лучших правых защитников в мире. Также он заявил, что его привлекает перспектива перехода в испанский клуб, сообщает Defensa Central.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 22 матча, забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.