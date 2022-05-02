Салиба не против вернуться в «Арсенал»

Французский защитник Вильям Салиба, который сейчас на правах аренды выступает за «Марсель», был бы не против вернуться в лондонский «Арсенал».

Салиба сказал журналистам, что сейчас он просто сосредоточен на том, чтобы хорошо закончить этот сезон. Защитник отметил, что был бы рад вернуться в лондонскую команду. Француз добавил, что в составе «Арсенала» он сможет наконец-то сыграть в Лиге чемпионов, так как сейчас «канониры» идут на четвёртом месте в АПЛ.

Напомним, что Вильям Салиба провёл в этом сезоне во французской лиге в составе «Марселя» 34 матча, в которых получил четыре жёлтые карточки.