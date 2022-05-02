Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салиба не против вернуться в «Арсенал»

02 Мая 2022 • 13:50 Комментировать

Французский защитник Вильям Салиба, который сейчас на правах аренды выступает за «Марсель», был бы не против вернуться в лондонский «Арсенал».

Салиба сказал журналистам, что сейчас он просто сосредоточен на том, чтобы хорошо закончить этот сезон. Защитник отметил, что был бы рад вернуться в лондонскую команду. Француз добавил, что в составе «Арсенала» он сможет наконец-то сыграть в Лиге чемпионов, так как сейчас «канониры» идут на четвёртом месте в АПЛ.

Напомним, что Вильям Салиба провёл в этом сезоне во французской лиге в составе «Марселя» 34 матча, в которых получил четыре жёлтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсело Арсенал Лондон Вильям Салиба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  22:00 Манчестер Юнайтед ... Брентфорд 1.50 4.70 6.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» готов продать игрока, на которого охотятся «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»
14:09 · Англия. Премьер-лига
Анри раскритиковал «Арсенал» за игнорирование Салиба
14:00 · Англия. Премьер-лига
Лапорт признался, что внимательно следит за результатами «Ливерпуля»
13:58 · Англия. Премьер-лига
Каррик оценил шансы «Арсенала» попасть в Лигу чемпионов
13:50 · Англия. Премьер-лига
Салиба не против вернуться в «Арсенал»
13:46 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обозначил приоритетную трансферную цель
13:45 · Англия. Премьер-лига
Рангник высказался о причинах успеха «Манчестер Сити» и «Ливерпуля»
13:37 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Я не выпустил Лукаку, потому что у меня больше не было замен»
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» повесил ценник на Ришарлисона, которым интересуется «Манчестер Юнайтед»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Форвард «Барселоны» заинтересовал несколько клубов АПЛ
12:50 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» собираются совершить круг почёта в последнем матче сезона
12:40 · Англия. Премьер-лига
Лукаку недоволен количеством игрового времени в «Челси»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола признал, что Фоден пока не может полноценно играть в полузащите
12:36 · Англия. Премьер-лига
Агент рассказал, перейдёт ли Милинкович-Савич в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ»
12:28 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг - приоритетная цель для «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем