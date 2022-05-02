«Договорённость очень близка»: инсайдер назвал новый клуб Холанна

Судя по всему, «Манчестер Сити» наконец-то усилит атакующую линию звездным топ-бомбардиром. Ряды английского клуба должен пополнить норвежский голеадор Эрлинг Холанн, ныне выступающий в чемпионате Германии за дортмундскую «Боруссию».

Авторитетный итальянский журналист Джанлука ди Марцио заявил, что договоренность по этой сделке очень близка. Его слова приводит портал Wettfreunde.net.

Ожидается, что трансфер будет официально оформлен по завершении сезона-2021/2022. Рыночная стоимость 21-летнего скандинавского бомбардира составляет 150 миллионов евро.