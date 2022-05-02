Тен Хаг готов дать шанс Рэшфорду и Лингарду

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг готов дать полузащитнику Джесси Лингарду и форварду Маркусу Рэшфорду шанс проявить себя в следующем сезоне.

По информации издания The Sun, голландский специалист готов дать шанс и Лингарду, и Рэшфорду, которые летом планировали покинуть манчестерскую команду. Тен Хаг после окончания этого сезона приступит к своим обязанностям и проведёт в «Манчестер Юнайтед» массовую перестройку.

Напомним, что в этом сезоне Маркус Рэшфорд провёл в АПЛ 25 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал два ассиста. Лингард в 16 поединках отметился двумя голами.