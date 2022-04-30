В «Саутгемптоне» хотят оставить Брою ещё на один сезон

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль признался, что хотел бы сохранить нападающего Армандо Брою ещё на один год.

Этот сезон форвард провел в составе «святых» на правах аренды из «Челси».

«В данный момент вести переговоры с «Челси» непросто. Нет сомнений, и неудивительно, что я хочу, чтобы он остался здесь еще на год», - сказал тренер «Саутгемптона».

В январе Хазенхюттль заявил, что переговоры о продлении пребывания Брои в «Саутгемптоне» уже ведутся. Это было до того, как на «Челси» были наложены ограничения на трансферы из-за санкций правительства Великобритании в отношении владельца Романа Абрамовича.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 29 матчей и забил 6 голов.