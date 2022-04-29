«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Атлетико»

«Тоттенхэм» нацелился на приобретение защитника мадридского «Атлетико» Хосе Хименеса. Хименес уже несколько лет является одним из основных игроков мадридского клуба, но его карьера постоянно прерывается травмами.

Это не помешало ему попасть в сферу интересов «Тоттенхэма», сообщает Fichajes. Главный тренер лондонского клуба Антонио Конте намерен усилить линию обороны в летнее трансферное окно и Хименес является одним из возможных кандидатов. Сообщается, что футболистом также интересуется «Челси».

В этом сезоне Хименес провел в Ла Лиге 20 матчей и отдал 1 результативную передачу.