«Кристал Пэлас» хочет вернуть Уан-Биссаку

«Кристал Пэлас» хочет вернуть защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаку в свои ряды. Футболист уже выступал за лондонский клуб в период с 2018 по 2019 годы и провел за «Пэлас» 42 матча.

Руководители «Манчестер Юнайтед» не довольны нынешней игровой формой защитника и, как сообщает The Athletic, собираются вернуть игрока обратно лондонскому клубу. 24-летний игрок перешел на «Олд Траффорд» в 2019 году, но не смог преодолеть конкуренции в лице Диого Далота.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.