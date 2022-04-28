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«Кристал Пэлас» хочет вернуть Уан-Биссаку

28 Апреля 2022 • 12:23 Комментировать

«Кристал Пэлас» хочет вернуть защитника «Манчестер Юнайтед» Аарона Уан-Биссаку в свои ряды. Футболист уже выступал за лондонский клуб в период с 2018 по 2019 годы и провел за «Пэлас» 42 матча.

Руководители «Манчестер Юнайтед» не довольны нынешней игровой формой защитника и, как сообщает The Athletic, собираются вернуть игрока обратно лондонскому клубу. 24-летний игрок перешел на «Олд Траффорд» в 2019 году, но не смог преодолеть конкуренции в лице Диого Далота.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 20 матчей, не отметившись ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Аарон Уан-Биссака
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