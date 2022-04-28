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«Манчестер Сити» проявляет интерес к де Врею

28 Апреля 2022 • 08:44 Комментировать

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Интера» Стефану де Врею. Контракт игрока с миланским клубом истекает в следующем году и «Интер» не станет удерживать игрока, если поступит выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм». Также к футболисту проявляется интерес «Манчестер Сити», об этом пишет Calciomercato.

«Горожане» рассматривают де Врея как потенциальную замену Натану Аке, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Уточняется, что «Манчестер Сити» готов заплатить за защитника около 40 миллионов евро.

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Интер Милан Манчестер Сити Стефан Де Врей
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28.04  21:45 Манчестер Юнайтед ... Челси 3.25 3.65 2.17
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