«Манчестер Сити» проявляет интерес к де Врею

«Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику «Интера» Стефану де Врею. Контракт игрока с миланским клубом истекает в следующем году и «Интер» не станет удерживать игрока, если поступит выгодное предложение.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Тоттенхэм». Также к футболисту проявляется интерес «Манчестер Сити», об этом пишет Calciomercato.

«Горожане» рассматривают де Врея как потенциальную замену Натану Аке, который может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Уточняется, что «Манчестер Сити» готов заплатить за защитника около 40 миллионов евро.