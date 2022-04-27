Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин хочет перейти в «Арсенал». Ранее сообщалось, что футболистом интересуется также «Ньюкасл», но, как сообщает Football Insider, 25-летний футболист предпочитает перейти в команду из Северного Лондона.

Ожидается, что игрок покинет «Эвертон» в летнее трансферное окно, независимо от того, останется или нет его клуб в АПЛ. Также сообщалось, что клуб не будет препятствовать трансферу футболиста, так как собирается с помощью его продажи залатать дыры в бюджете.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 13 матчей, забил 3 года и отдал 1 результативную передачу.