Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер может перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sun. Футболист может последовать за своим главным тренером Эриком тен Хагом, который летом возглавит английский клуб.

Аллер уже пробовал свои силы в АПЛ в составе «Вест Хэма» в 2019-2021 годах, проведя за лондонский клуб 48 матчей и забив 10 голов, после чего перебрался в амстердамский «Аякс».

В этом сезоне футболист провел в высшем дивизионе Голландии 20 матчей, забил 10 голов и отдал 7 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 35 миллионов евро.