«Челси» интересуется защитником «Арминии» Пипером

«Челси» интересуется защитником «Арминии» Амосом Пипером, сообщает Mirror.

Футболист перешел в билефельдский клуб в январе 2019 года и с тех пор стал твердым игроком основы. Он провел более 100 матчей за немецкий клуб и помог команде выйти в первую Бундеслигу.

Тем не менее, сейчас «Арминия» борется за выживание и есть вероятность, что клуб снова опустится в дивизион рангом ниже. Впрочем, контракт игрока заканчивается этим летом и Пипер сможет перейти в «Челси» на правах бесплатного агента.

Ранее сообщалось, что летом из лондонского клуба уйдут два центральных защитника – Андреас Кристенсен и Антонио Рюдигер. Поэтому лондонцы стараются усилить центр обороны и Пипер является одной из трансферной целью команды.