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«Арсенал» хочет укрепить опорную зону

26 Апреля 2022 • 09:42 Комментировать

Полузащитник «Марселя» Бубакар Камара интересен «Арсеналу», сообщает football.london.

По информации источника, Камара отклонил предложение о новом контракте от французского клуба, так что игрок готов переехать в Англию, где к нему активно присматривается «Арсенал», нуждающийся в укреплении опорной зоны. Действующее соглашение опорника истекает в конце текущего сезона.

Конкуренцию «пушкарям» составят «Манчестер Юнайтед и мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне 22-летний француз провёл за «Марсель» 42 матча во всех турнирах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Цена игрока на Transfermarkt составляет €25 млн.  

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Бубакар Камара
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