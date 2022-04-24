Далот: Всем в «Манчестер Юнайтед» нужно повзрослеть

Португальский защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот в разговоре с журналистами заявил, что недоволен игрой «красных дьяволов» в последних матчах.

Далот сказал, что он прекрасно понимает разочарование фанатов, которым надоело смотреть на то, как их любимая команда проигрывает. Португалец отметил, что всем футболистам «Манчестер Юнайтед» нужно повзрослеть. Защитник считает, что игрокам необходимо действовать энергичнее и проявлять больше желания на поле.

Напомним, что «красные дьяволы» под руководством Ральфа Рангника на данный момент занимают лишь шестую позицию в таблице английского чемпионата.