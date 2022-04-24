Линекер восхитился Криштиану Роналду

Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный ведущий Гари Линекер в своих социальных сетях высказался по поводу Криштиану Роналду.

Линекер написал, что Роналду достиг солидной отметки в 100 забитых мячей в АПЛ и сделал это португалец в конце столь трагической недели. Экс-игрок отметил, что это всё говорит только о том, что Криштиану обладает невероятной силой духа и стойкостью, которой можно только позавидовать.

Напомним, что Криштиану Роналду в матче с «Арсеналом» забил свой 100-й гол в АПЛ. Недавно у португальского футболиста умер новорождённый сын.