Дрогба: «Для меня большая честь войти в зал славы АПЛ»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба поделился эмоциями после попадания в зал славы АПЛ.

«Для меня большая честь войти в зал славы АПЛ. Я провел особенные годы в «Челси», и я невероятно горжусь всем, что мы выиграли как команда. Я играл с фантастическими игроками под руководством потрясающих тренеров и с блестящими соперниками. Я очень счастлив, что выигрывал АПЛ 4 раза, и теперь я попал в зал славы», – сказал Дрогба в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что вместе с Дрогба в зал славы АПЛ сегодня попали Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт, Петер Шмейхель, Пол Скоулс, Венсан Компани и Серхио Агуэро.