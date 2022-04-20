«Манчестер Юнайтед» хочет укрепить оборону

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес заинтересовал «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail со ссылкой на Manchester Evening News.

По информации источника, футболист впечатлил боссов английского клуба своей игрой в Лиге чемпионов. Манчестерский клуб нуждается в укреплении защиты, так что хотя контракт Торреса рассчитан до 2024 года, в нём есть опция выкупа за €60,5 млн, которой могут воспользоваться «красные дьяволы».

25-летний испанец является воспитанником «Вильярреала». В текущем сезоне он провёл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил пять мячей. Цена игрока на Transfermarkt составляет €50 млн.