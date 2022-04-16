«Арсенал» хочет подписать полузащитника «Хоффенхайма»

Лондонский «Арсенал» планирует летом подписать австрийского полузащитника «Хоффенхайма» Флориана Гриллича.

По информации The Telegraph, лондонская команда рассчитывает летом пописать 26-летнего австрийского футболиста, в услугах которого также заинтересованы несколько топ-клубов из итальянского чемпионата. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Гриллича в 16 миллионов евро.

В этом сезоне Флориан Гриллич провёл в немецком чемпионате 18 поединков, в которых получил семь жёлтых карточек.