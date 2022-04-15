Федерация Марокко хочет вернуть Зиеша в сборную

Президент федерации Марокко Фузи Лекжаа заявил, что никто не может помешать марокканскому игроку играть за сборную.

«Двери национальной сборной открыты для всех марокканских игроков, независимо от их различий», — сказал Лекжаа на заседании правления на этой неделе, цитирует BBC Sport Africa.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Челси» Хаким Зиеш дважды отклонял приглашение сыграть за «Атласских львов», последнее из которых было месяц назад в плей-офф за выход на чемпионат мира против Демократической Республики Конго.

«Мне жаль разочаровывать фанатов, это было нелегкое решение, но, к сожалению, я чувствую, что у меня нет другого выбора», - сказал тогда Зиеш.