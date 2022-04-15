Защитник «Норвича» интересен топ-клубам

«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» лидируют в борьбе за защитника «Норвича» Макса Ааронса, сообщает Daily Mail.

По информации источника, в Манчестере видят в Ааронсе замену Аарону Уан-Биссаке. «Арсенал» же заинтересован в ещё одном молодом англичанине в компанию к Букайо Саке, Бену Уайту и Эмилу Смит-Роу.

«Норвич» в данный момент занимает последнее место в чемпионате Англии. В случае вылета им будет практически невозможно сохранить свой главный актив, чей контракт рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне 22-летний англичанин провёл за клуб 29 матчей, в которых смог отдать одну результативную передачу. Цена игрока на Transfermarket составляет €22 млн.