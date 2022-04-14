Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может пропустить оставшуюся часть сезона. На прошлой неделе игрок сборной Англии перенес операцию по удалению металлических болтов, которые изначально были вставлены после того, как он сломал ногу в матче Лиги чемпионов в 2015 году.

Временный босс Ральф Рангник надеялся вернуть Шоу в течение нескольких недель, но, по данным Telegraph, восстановление операции занимает больше времени, чем первоначально ожидалось.

Сообщается, что 26-летний игрок может пропустить оставшуюся часть сезона, что ударит по постоянно уменьшающимся надеждам «Юнайтед» на выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне.