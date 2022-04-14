«Арсенал» нацелился на вингера «Галатасарая» Керема Актюркоглу.

По сообщению турецкого издания Star, «Арсенал» интересуется Керемом Актюркоглу и готов сделать «Галатасараю» предложение в размере 20 миллионов евро. Также сообщается, что «Тоттенхэм» также заинтересован в нападающем.

Керем Актюркоглу привлек внимание европейских клубов потрясающей игрой за «Галатасарай». Вингер провел один из своих лучших сезонов, забив 11 голов и отдав 10 результативных передач во всех соревнованиях за турецкий клуб.

Контракт 23-летнего футболиста с «Галатасараем» истекает летом 2026 года.