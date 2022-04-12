«Лестер» хочет выкупить Лукмана у «Лейпцига»

«Лестер» хочет выкупить полузащитника Адемолу Лукмана у «Лейпцига».

Как сообщает источник, футболист произвел впечатление на главного тренера «Лестера» Брендана Роджерса, и клуб намерен выкупить игрока на постоянной основе.

В этом сезоне футболист сборной Нигерии провел в АПЛ 20 матчей и забил 5 голов.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость Лукманасоставляет 9 миллионов евро. Его контракт с «Лейпцигом» истекает в 2024 году. Лукман перешел в «Лейпциг» из «Эвертона» в 2018 году.