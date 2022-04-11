«Тоттенхэм» включился в борьбу за Мэддисона

«Тоттенхэм» включился в борьбу за полузащитника «Лестера» Джеймса Мэдисона, сообщает The Sun.

Сообщается, что «Тоттенхэм» готовится к масштабной летней перестройке. Главный тренер «шпор» Антонио Конте является давним поклонником таланта игрока «Лестера». Кроме того, игроком также усиленно интересуется «Арсенал».

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 28 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. Его контракт с «Лестером» истекает в 2025 году.