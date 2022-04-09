«Ньюкасл» претендует на форварда «Вест Хэма»

Руководство «Ньюкасла» хочет летом попробовать подписать английского нападающего «Вест Хэма» Джаррода Боуэна.

По информации 90min, «сороки» активно интересуются 25-летним английским футболистом, в услугах которого также заинтересован «Ливерпуль». Напомним, что действующее соглашение Боуэна с «молотобойцами» рассчитано до июня 2025 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Джаррод Боуэн провёл в английском чемпионате 29 поединков, в которых забил девять мячей и сделал восемь ассистов.