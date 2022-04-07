«Вест Хэм» заинтересовался Нкетиа

Согласно Football Insider, «Вест Хэм» следит за ситуацией с нападающим «Арсенала» Эдди Нкетиа, который отклонил многочисленные предложения клуба по продлению контракта. Соглашение игрока истекает этим летом, и, таким образом, "Хаммерс" могут подписать контракт с 22-летним на правах свободного агента.

Футболист не смог пробиться в стартовый состав «Арсенала», появляясь в нем эпизодически. В этом сезоне ему не удалось забить ни одного гола в ворота соперников в 12 матчах.

В свою очередь, «Вест Хэм» находится в поиска форварда, способного быть на замене Маклу Антонио.