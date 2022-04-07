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Главный тренер «Лестера» высказался о восстановлении Варди после травмы

07 Апреля 2022 • 05:10 Комментировать

Главный тренер «Лестера» рассказал, на каком этапе восстановления после травмы находится нападающий клуба Джейми Варди.

«Я не могу ничего сказать о сроках его возвращения. Он чувствует боль в колене. Да, он может бегать по улице, но в момент удара по мячу присутствует боль. Именно в этом проблема, поэтому нам придется решить ее в ближайшее время. Детально проконсультируюсь с медицинской бригадой. Чувствую, что он близок к возвращению на поле» — сказал Роджерс BBC.

Варди сыграл за «Лестер» 22 матча во всех турнирах в текущем розыгрыше и забил 11 голов.


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