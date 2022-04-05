«Вест Хэм» обратил внимание на Окампоса

«Вест Хэм» обратил внимание на полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса.

Согласно сообщению итальянского издания CalcioMercato, Лукас Окампос стал трансферной целью «Вест Хэма», поскольку вингер «Севильи» собирается покинуть клуб в конце сезона. За аргентинским нападающим также следит другой клуб Премьер-лиги — «Вулверхэмптон».

27-летний футболист присоединился к «Севилье» в 2019 году из «Марселя». В этом сезоне игрок провел в Ла Лиге 23 матча, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт Окампоса с «Севильей» действует до 2024 года, и у него есть пункт об отступных на сумму 58 миллионов фунтов стерлингов.