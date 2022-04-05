«Эвертон» не будет продлевать аренду Эль-Гази

«Эвертон» не будет продлевать аренду полузащитника Анвара Эль-Гази, сообщает Football Insider. Футболист вернется в «Астон Виллу» по окончании сезона.

26-летний игрок появился в «Эвертоне» в зимнее трансферное окно, перейдя из «Астон Виллы», но не смог закрепиться в основном составе. В составе «Эвертона» он не выходил на поле с февраля. Сообщается также, что «Астон Вилла» также не планирует удерживать игрока.

В этом сезоне футболист провел в АПЛ 11 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Из них только 2 матча за «Эвертон».