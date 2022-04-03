«Тоттенхэм» может подписать вратаря сборной Англии

Голкипер «Вест Бромвича» и английской сборной Сэм Джонстон может летом сменить клубную прописку и перебраться в лондонский «Тоттенхэм».

По информации издания Daily Mail, 29-летний голкипер из Чемпионшипа мог перейти в лондонскую команду ещё в зимнее трансферное окно, но тогда «шпоры» сосредоточились на переходах других игроков. Летом «Тоттенхэм» хочет попробовать снова подписать Джонстона. Напомним, что контракт вратаря с «Вест Бромвичем» рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне Сэм Джонстон провёл в подэлитном английском дивизионе 33 матча, в 14 из которых сумел отыграть на ноль.