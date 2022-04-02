«Тоттенхэм» собирается продлить контракт со Скиппом

Руководство лондонского «Тоттенхэма» собирается продлить соглашение с английским полузащитником Оливером Скиппом.

По информации Football Insider, лондонская команда планирует в самое ближайшее время продлить действующее соглашение с 21-летним английским футболистом. Напомним, что действующий договор Скиппа со «шпорами» рассчитан до июня 2024 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает стоимость Оливера в 20 миллионов евро.

В этом сезоне Оливер Скипп провёл в английском чемпионате 18 матчей, в которых получил шесть жёлтых карточек.