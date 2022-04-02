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Вратарь «Спортинга»: Все наши игроки хотят, чтобы Роналду перешёл к нам

02 Апреля 2022 • 08:39 Комментировать

Опытный испанский голкипер «Спортинга» Антонио Адан заявил журналистам, что все футболисты лиссабонского клуба хотели бы видеть в команде португальского форварда Криштиану Роналду.

Адан сказал, что все футболисты «Спортинга» и болельщики очень хотели бы, чтобы Криштиану перешёл клуб из Лиссабона, в котором звёздный форвард начинал карьеру. Голкипер отметил, что Роналду находится в настолько прекрасной физической форме, что может играть столько, сколько захочет.

Напомним, что на данный момент Криштиану Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед», но летом португалец может покинуть английскую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Антонио Адан
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